Dündar vatandaşları dinliyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların derdini dinledi.

İlçedeki mahalleleri tek tek gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın son adresi Gündoğdu oldu. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Dündar, uzun uzun sohbet etti. Mahallede yaşanan sıkıntıları dinleyen Dündar, Gündoğdu Mahallesi'ndeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi.

Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, ilçedeki 136 mahalleye ihtiyaçlara ve vatandaşların taleplerine göre eşit hizmet sunduklarını söyledi. Başkan Dündar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Osmangazi'deki her mahalleye hizmet götürmeye de devam ediyoruz. Osmangazi sınırları içerisinde yer alan 27 köyümüz ‘Bütünşehir Yasası'nın ardından mahalle statüsüne geçerek belediyemiz sorumluluk alanına girdi. Gündoğdu da bu 27 köyümüzden bir tanesi. Sorumluluk alanımıza giren köylerimizde vatandaşlarımız ile görüşüyor ve mahallelerimizin eksiklerini tespit ediyoruz. Mahallelerimizin yeni hizmetler alması için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe olarak onları yönetime dahil ediyoruz ve demokratik bir yönetim anlayışını uygulamış oluyoruz” dedi.