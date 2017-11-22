Dündar ve Şahin Doğanbey sakinleriyle buluştu

Her hafta en az bir mahalleyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kiremitçi ve Doğanbey mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinleyen Başkan Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte Kiremitçi Mahalle Muhtarlığı’nda soruları cevapladı. Kiremitçi ve Doğanbey mahallelerinin Bursa’nın merkezinde, yeni ve modern yapılaşmanın, yerleşimin olduğu bir bölgede yer aldığını ifade eden Dündar, “Ancak, hala TOKİ ile devir meselelerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bu bölgenin bence en önemli meselesi yönetimin burada oturan vatandaşlara devredilmemiş olması. Öncelikle bunun halledilmesi gerekiyor” dedi.

Dündar, “Doğanbey ve Kiremitçi, bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ardından bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunun temelinde yönetim meselesi yatıyor. Belediye olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Temizlik, çevre düzenlemesi, park ve yeşil alanların bakımı gibi konularda bir sıkıntı yok. Bizim yönetimin izni ve bilgisi olmadan, okul, sağlık ocağı ve benzeri bir takım hizmetleri yapmamız mümkün değil. Vatandaşlarımızın bir kısmı bunu biliyor, ancak bilmeyenler belediyenin kendileriyle ilgilenmediğini düşünüyor. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Muhtarımız olsun, mahalle temsilcilerimiz olsun bizlere talepleri iletiyor ve bizler de kendi sorumluluk alanımızla ilgili işleri aksatmadan yerine getiriyoruz. İnşallah TOKİ yönetimi ile vatandaşlarımız arasındaki ihtilaflar sona erer ve söz konusu diğer talepleri de en kısa sürede yerine getiririz” dedi.

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, “Yaşanan sıkıntıların büyük oranda vatandaş ve yönetim arasında olduğu anlaşılıyor. Başkanımız, hizmet ve iletişim noktasında bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Muhtarımız da aynı görüşü paylaşıyor. Mahalle sakinlerinin TOKİ ile idarî anlamda yaşadıkları sorunu çözmek için belediye ile ortak hareket etmeleri en doğrusu olur. Bizler de gerekli takipleri yapacağız” diye konuştu.