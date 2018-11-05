Dündar vizyon projelerini milletvekillerine anlattı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'ya değer katan vizyon projeleri AK Parti milletvekillerine anlattı.

Başkan Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladığı AK Parti MKYK Üyesi Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekilleri, İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projeleri hakkında bir sunum yaptı. Dündar, kentsel dönüşüm, tarihî ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması, ulaşım, eğitim, spor ve sosyal belediyecilik konularında hayata geçirilen ve devam eden projeleri anlattı. Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak sadece ilçe sınırları içinde değil bütün Bursa'ya hizmet anlayışıyla çalıştıklarının altını çizerek, ortaya koydukları projelerin hepsinin birer “Bursa projesi” olduğuna dikkat çekti.

Kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek projeyi Soğanlı'da hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşümde tavsiye ettiği zemin+5 kat uygulamasını hayata geçirdik ve bölgede örnek bir şehircilik ortaya çıktı. Bir yandan tarihimize sahip çıkarken, diğer yandan günümüzün modern şehrini inşa ediyoruz. Bursa'nın en önemli ana akslarından biri olan Hamitler ve Yunuseli Mahallelerini birbirine bağlayan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı hizmete açtık. Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım projesi bir Bursa projesi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehrimizin tanıtımı ve tarihimizin anlatımı adına güzel bir eser oldu. Resmi açılış öncesinde yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladık. Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu inşa ettik. Sosyal belediyecilikte zirve proje olan Kaliteli Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor” dedi.

Dündar, sunumda ayrıca önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Osmangazi Meydanı projesinin tanıtım filmini de izletti.

Milletvekileri “fetih” yolculuğuna çıktı

Başkan Dündar, sunumun ardından milletvekillerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi. Öncelikle müzenin giriş katındaki 16 büyük tabloyu, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, sinema salonları ve diğer bölümleri gezen milletvekilleri, daha sonra 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıktı. Bursa'nın fetih gününün tasvir edildiği panoramik resmi büyük bir heyecanla inceleyen AK Parti heyeti, bir hayli etkilendiklerini belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Fetih Müzesi'nin dünya çapında bir eser olduğunu ifade ederek, “Dünyanın değişik yerlerindeki bu tür eserleri görme fırsatı bulmuştum, ama burası bir şaheser olmuş. Savaş yerine barış tasvir edilerek önde gelecek bir müze. Başkanımız Mustafa Dündar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, müzenin çok etkileyici olmasına dikkat çekerek, “Bursa'nın tarihî ve kültürel dokusunu en başından alıp bugüne taşıyan özümüzü bize anlatan bir eser olmuş. Buradaki havayı teneffüs ederek Bursa'nın geçmişini bugüne taşımada bir köprü vazifesi görüyor. Muhteşem bir eser olmuş. Sadece Bursa için değil ülkemiz için çok önemli bir eser” derken, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, “Müzeyi gezerken tarihe yolculuk yapıyor gibiyiz. Tarih bilincimiz olmazsa geleceğimizi şekillendiremeyiz. Böyle bir eseri şehrimize kazandırdığı için başkanımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fetih Müzesi'ni herkesin mutlaka görmesi gerektiğini kaydeden Milletvekili Atilla Ödünç ise, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Osmanlı'nın bütün dünyaya barışı getiren yaşam felsefesi resmedilmiş. Bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.