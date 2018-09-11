Dündar: “Yeniden dirilişi yaşıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Başkan Dündar, daha sonra Kılıç ve dernek yöneticilerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel'e tarih ve kültüre sahip çıkma noktasında yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, “Kültürümüzü yaşatmak çok önemli. Ancak bu şekilde ileriye bakabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yeniden dirilişin şehri Bursa Osmangazi'de hizmet vermekten onur duyduklarını belirten Dündar, “Bursa'mız, 1326 yılından beri bizlerin buluşma noktası olmuştur. Ayrıca bir felsefenin ortaya çıktığı yer. 3 kıtaya giden, gittiği yerde insanlara insan gözüyle bakan, huzur ve güven tesis eden yönetim anlayışı buradan çıkmıştır. Kan ve gözyaşının eksik olmadığı bugünün dünyasında, bu anlayış çok büyük önem arz ediyor. Çok şükür Türkiye, bu yeniden dirilişi yaşıyor. Tarihimiz ve kültürümüzle birlikte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği yol çerçevesinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefler için çıktığımız yolda bazı dirençler olabiliyor. Bu dirençlerin hepsini, Allah'ın izniyle birlik içinde aşacağız” diye konuştu.

Belediye olarak da hizmetleri yine aynı anlayışla yapmaya çalıştıklarını kaydeden Dündar, “Yeniden dirilişin şehri Osmangazi'de hizmet vermek büyük şeref ve onur. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Öncelikle tarih değerlerimizin ortaya çıkması ve ayağa kalkması çok önemli. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir gayretle sürdürüyoruz” dedi.