Dündar’dan başarılı sporculara ödül

Soğanlı Kültür Merkezi’ndeki ödül törenine sporcuların antrenörleri ve aileleri katıldı. Osmangazi Belediyespor sporcularının Bursa’ya ve ülkeye gurur yaşattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporculara hediyelerini takdim etti. Mustafa Dündar, farklı branşlarda başarı gösteren sporcuları ayrı ayrı kutladığını belirterek, “Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlendi. Judocumuz Abdülaziz Kara, 50 kilogramda tatamiye çıkarak Avrupa üçüncüsü oldu. Ülkeye bronz madalya ile döndü. Kızımız Leyla Yanardağ ise Fransa’nın Nancy kentinde düzenlenen Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası’nda mücadele ederek 300 metre engelli yarışında dünya şampiyonu oldu. Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası, 31 ülkeden 650 atletin iştirakiyle gerçekleşti. Leyla kızımız da orada milli forma ile şampiyonada ter döktü ve tarihi bir başarıya imza attı” dedi.

Sporcuların gösterdikleri başarıyla Osmangazi ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Ülkemize bu sevinci yaşattılar. Bayrağı göndere çektiler. Kendilerini tebrik ediyoruz” diye konuştu.