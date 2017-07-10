Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 12:16

Dündar’dan başarılı sporculara ödül

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olan Abdülaziz Kara ile Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Leyla Yanardağ’ı ödüllendirdi.

Dündar’dan başarılı sporculara ödül

10 Temmuz 2017 12:16


Soğanlı Kültür Merkezi’ndeki ödül törenine sporcuların antrenörleri ve aileleri katıldı. Osmangazi Belediyespor sporcularının Bursa’ya ve ülkeye gurur yaşattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporculara hediyelerini takdim etti. Mustafa Dündar, farklı branşlarda başarı gösteren sporcuları ayrı ayrı kutladığını belirterek, “Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlendi. Judocumuz Abdülaziz Kara, 50 kilogramda tatamiye çıkarak Avrupa üçüncüsü oldu. Ülkeye bronz madalya ile döndü. Kızımız Leyla Yanardağ ise Fransa’nın Nancy kentinde düzenlenen Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası’nda mücadele ederek 300 metre engelli yarışında dünya şampiyonu oldu. Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası, 31 ülkeden 650 atletin iştirakiyle gerçekleşti. Leyla kızımız da orada milli forma ile şampiyonada ter döktü ve tarihi bir başarıya imza attı” dedi.


Sporcuların gösterdikleri başarıyla Osmangazi ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Ülkemize bu sevinci yaşattılar. Bayrağı göndere çektiler. Kendilerini tebrik ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    35°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!