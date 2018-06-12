Dündar’dan çocuklara bayram hediyesi

Başkan Dündar, Soğanlı Kültür Merkezi’nde bayramlık kıyafetlerin yanı sıra çeşitli hediyeler verdiği çocukların yüzünü güldürdü. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Dündar, Ramazan Ayı’nın tüm güzelliklerini yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Ayı’nın kendine has güzellikleri, her mahallemizde en üst seviyede yaşandı. Ramazan, ülkemizde coşku ve heyecan içinde yaşandı ama İslam ülkelerinin birçoğunda çocuklar, yaşlılar, bu mübarek ayı savaş altında geçirdiler. Böyle güzel bir ülkede yaşadığımız için şükrediyoruz. Güzelliklerimizi hep birlikte paylaşıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan Ayı’nın yanı sıra yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıklarını ifade ederek, "Kapı kapı dağıttığımız erzak yardımları, kurduğumuz iftar sofralarıyla birlikte Balkanlara, Suriye ve Filistin’e kadar ulaşarak zulüm gören mazlumlara da kucak açıyoruz. Oradaki zulümlerin bitmesi, kan ve gözyaşı olmaması için Türkiye’nin güçlü olması gerekiyor. Türkiye, ne kadar güçlü ise yönü bize dönük olan Müslüman kardeşlerimiz de o kadar huzur içerisinde yaşıyorlar. Her günümüz, Ramazan ayındaki gibi, birlik, kardeşlik ve bolluk içinde olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.