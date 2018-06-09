Dündar’dan Kosova’da önemli ziyaretler

Murad Hüdavendigar’ı Anma programı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova İslam Birliği ve TİKA’yı ziyaret etti.

“Türkiye olmasa Müslümanlar tehlike altında olur”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Kosova’da ziyarette bulunduğu ilk adres Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava oldu. Başkan Dündar’ı makamında ağırlayan Ternava, “Türkiye, Kosova ve tüm İslam dünyası adına büyük önem taşıyor. Her zaman Türkiye’den güzel haberler almak istiyoruz. Türkiye olmasa özellikle Balkanlardaki Müslüman halk büyük tehlike altında olacak. Bizi yok etmek için hazırda bekleyen milletler var. Osmanlının tek şehit padişahı Sultan Murad, bu topraklarda şehit oldu. Osmanlı bu topraklara geldi ve bizler çok şükür ki Müslüman oldu. Size borcumuz çok. Allah sizlere güç kuvvet versin. Balkanlarda yaptığınız çalışmalar ve verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum ” dedi.

"Türkiye ümmet için kilit taşı”

Başkan Dündar da yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit padişahımız 1. Murad Hüdavendigar Han’ı anmak için buradayız. Ramazan ayının bolluk ve bereketini burada birlikte yaşıyoruz. İslam alemi her zaman tehlike altında. Çanakkale’de 100 sene önce üstesinden geldiğimiz düşman, 15 Temmuz gecesi yine ortaya çıktı. Türkiye ümmet için kilit taşı. Bazılarımız cephede verdiği mücadele bazılarımız ise dualarla kilit taşımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye güçlü oldukça gerek İslam alemine gerekse Balkanlara daha çok destek olacaktır. Kosova, Bursa’nın bir ilçesi gibi. Sürekli Kosova ile diyalog içerisindeyiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Bizim için Bursa neyse, Priştine ve Üsküp de odur. ” ifadelerini kullandı.

“Osmangazi iki ülke bağlarını canlı tutuyor”

Başkan Dündar’ın ziyaretlerindeki ikinci adresi ise Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç oldu. Başkan Dündar’ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükelçi Kılıç, “Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Murad Hüdavendigar’ı anma programı iki ülke ilişkileri açısından önemli bir yere sahip. Sultan Murad sayesinde gönül bağını yüzyıllardır sürdürüyoruz. Kosova bizim için önemli bir ülke ve bu kardeşlik başlarını sürekli devam ettireceğiz. Osmangazi Belediyesi’nin her yıl buraya gelip iftar çadırları kurması ve şehit padişahın kabri başından birlik beraberlik mesajlarının verilmesi iki ülke bağlarını canlı tutuyor” dedi.

“Sultan Murad’ın sağladığı barış ortamı dünyaya örnek olmalı”

Başkan Mustafa Dündar da, “Sultan Murad’ın bu topraklara gelmesinin nedeni, insanların hangi din ve milletten olursa olsun barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını sağlamaktı. Murad Hüdavendigar’ın o dönem oluşturduğu barış ve huzur ortamı inşallah günümüzde tüm dünyaya örnek olur. Bizler de iki toplum arasındaki birlik beraberliğin canlı kalması, kardeşlik bağlarının günümüzde de devam etmesi adına katkı koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Dündar, son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı ziyaret ederek TİKA Priştine Program Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile bir araya geldi. Makamında bir süre sohbet ettiği Ceran’a Bursa’dan getirdiği çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Dündar, Kosova ziyaretlerini sonlandırdı. Başkan Dündar’a Kosova’da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kendisine Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile AK Parti Geçmiş Dönem Milletvekilleri Süleyman Gündüz, Şevket Orhan ve Ali Osman Sali eşlik etti.