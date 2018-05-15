Dündar’dan öğrencilere kitap

İlçedeki 250 okulun tamamına destek olup ihtiyaçlarını gideren Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlıyor.

Başaran Mahallesi’nde Şehit Tahsin Şen Ortaokulu’nu ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, burada bir araya geldiği öğrencilere “Çizgilerle Anadolu Selçukluları” isimli kitabı hediye etti. Türklerin Anadolu’ya girişinden kısa bir süre sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti’nin çizgi roman olarak anlatıldığı kitaplardan alan çocuklar Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Öğrencilerden kitap okuma alışkanlıklarını artırarak devam ettirmelerini isteyen Başkan Dündar, ders kitaplarının dışında en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerden daha fazla kitap okuma sözü alan Dündar, “Kitap okumak insanın ufkunu açar. Düşüncesini zenginleştirir. Böylece derslerinizde daha başarılı olursunuz. Gördüğüm kadarıyla buradaki bütün öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı var. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Okul Müdürü Hüseyin İçal da eğitime desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.