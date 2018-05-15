Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 15:20

Dündar’dan öğrencilere kitap

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilerin boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için ilköğretim okulu öğrencilerine kitap hediye etti.

Dündar’dan öğrencilere kitap

15 Mayıs 2018 15:20


İlçedeki 250 okulun tamamına destek olup ihtiyaçlarını gideren Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlıyor.


Başaran Mahallesi’nde Şehit Tahsin Şen Ortaokulu’nu ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, burada bir araya geldiği öğrencilere “Çizgilerle Anadolu Selçukluları” isimli kitabı hediye etti. Türklerin Anadolu’ya girişinden kısa bir süre sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti’nin çizgi roman olarak anlatıldığı kitaplardan alan çocuklar Başkan Dündar’a teşekkür etti.


Öğrencilerden kitap okuma alışkanlıklarını artırarak devam ettirmelerini isteyen Başkan Dündar, ders kitaplarının dışında en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerden daha fazla kitap okuma sözü alan Dündar, “Kitap okumak insanın ufkunu açar. Düşüncesini zenginleştirir. Böylece derslerinizde daha başarılı olursunuz. Gördüğüm kadarıyla buradaki bütün öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı var. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.


Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Okul Müdürü Hüseyin İçal da eğitime desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç