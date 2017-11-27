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27 Kasım 2017 14:15

Dündar’dan, Rektör Ulcay’a geçmiş olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir süre önce bypass ameliyatı olan Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dündar’dan, Rektör Ulcay’a geçmiş olsun ziyareti

27 Kasım 2017 14:15


Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı, başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Erdönmez ve Yunus Şahin ile birlikte ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, “Üniversitemizin rektörü, değerli bilim insanı Yusuf Ulcay hocamızın, geçirdiği ciddi bir operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Osmangazi Belediyesi olarak pek çok projemizde Uludağ Üniversitemiz ile birlikte çalışıyoruz. Akademik ve bilimsel konularda kendileri bizlerin en büyük paydaşı. Bursa’ya vizyon kazandıracak Panoramik Müze, Çekirge Meydanı projemiz gibi projelerin yanı sıra, kültür sanat alanında karşılıklı imzaladığımız protokoller çerçevesinde birlikte pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Rahatsızlığının ardından ciddi bir operasyon geçiren ve yeniden sağlığına kavuşan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” dedi.


Rektör Yusuf Ulcay da ziyaretinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.




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