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30 Nisan 2018 14:21

Dündar’dan TÜGVA Osmangazi’ye ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TÜGVA Osmangazi Şubesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dündar’dan TÜGVA Osmangazi’ye ziyaret

30 Nisan 2018 14:21


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ile birlikte sabah namazını Şehreküstü Camii’nde eda eden Başkan Dündar, daha sonra TÜGVA Osmangazi Şubesi’ni ziyaret etti. TÜGVA binasını ziyaret eden Başkan Dündar’a Türkiye Gençlik Vakfı Osmangazi İlçe Temsilcisi Alican Göç tarafından bilgi verildi. Ziyarette konuşan Başkan Dündar, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bir milletin geleceğini garanti altına alması için gençlere yatırım yapması şarttır. Bizim de en değerli varlığımız idealist, vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven gençlerimizdir. Gençlerimizin millî ve manevî değerlere sahip çıkması çok önemli. Allah gençlerimizin yolunu açık etsin. Bizler her zaman gençlerimize destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Türkiye Gençlik Vakfı Osmangazi İlçe Temsilcisi Alican Göç de ziyaretinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sunarak, “Yeni Türkiye idealine hizmet maksadıyla TÜGVA Osmangazi çatısı altında bir araya geldik. Türkiye Gençlik Vakfı olarak, dünya ile her alanda rekabet edebilen bir Türkiye hedefi doğrultusunda hizmet etmeyi şiar edindik. Bu yolda hareket ederken, sizin gibi büyüklerimizin desteği bizlere güç veriyor” diye konuştu.




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