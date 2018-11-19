Dündar'dan Vali Canbolat'a hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'da görevine yeni başlayan Vali Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Dündar, Valiler Kararnamesi ile Konya Valiliği'nden Bursa Valiliği görevine tayin olan Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez´in de katıldığı ziyarette Vali Canbolat'a ilçe ve Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, “İlçemiz Bursa'nın kalbinin attığı merkez. Kayıtlı nüfusu 850 binlere yaklaşan ancak, merkezî mevkii itibariyle gündüz nüfusu 1,5 milyonu bulan Osmangazi, Türkiye'nin en büyük 4 ilçesinden biri. Bursa'da mahalli idareler olarak her zaman uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Valimiz Yakup Canbolat da, tecrübesiyle hem bize, hem de ilçemiz ve şehrimize önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Dündar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.