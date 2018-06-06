Dündar’dan Yabancı Öğrencilere İftar

Ramazan ayının coşkusu Osmangazi’de tüm hızıyla devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konuk olduğu iftar sofralarında ilçe sakinleri ile ramazan ayının manevi havasını birlikte yaşıyor, suyunu paylaşıyor, ekmeğini bölüşüyor. Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin üye olduğu İpek Yolu Uluslararası Öğrenci Derneği öğrencilerine iftar veren Başkan Dündar, orucunu 55 ülkeden 250 öğrenci ile birlikte açtı. Merinos Tren İstasyonu’nda düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra İpek Yolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Ergaş Cumayev, İHH Başkanı Hüseyin Kaptan ile AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Gülten Kapıcıoğlu katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Başkan Dündar, “Ben de sizler gibi Batı Trakya’dan yabancı bir öğrenci olarak Türkiye’ye geldim. Ancak ben sizler gibi Bursa’da okuma fırsatı bulamadım. Balıkesir’de lise, İstanbul da ise üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra Bursa’ya geldim. Şükürler olsun ki Allah’ım bu güzel şehre hizmet etmeyi bana nasip etti. Bursa gibi bir şehre gelip öğrenim görüyor olmanız sizler için büyük bir şans. Bursa, Osmanlının kurucu şehridir. Bu kadar milletten insanın buraya gelmesine Bursa vesile olmuştur. Gönül coğrafyasına ulaşma fikri Bursa’dan başlamıştır. Tarihi Bursa şehrinde bulunuyor olmak, okulda almış olduğunuz bilginin yanında sizlere çok büyük değerler de katmış olur” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak Osmanlının kuruluş felsefesi ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, “Bugün 55 farklı ülkeden insanlar burada aynı sofrayı birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile paylaşıyor. İşte Osmanlıyı kuran şehir Bursa’nın ruhu bu. Bu düşünce ile biz, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni hizmete açtık. 56 ülkeden öğrenci bu okulda eğitim görüyor. Bu bizim zenginliğimiz. Bu çalışmalar, ülkeler arasındaki kardeşliğin, ticaretin, ekonominin ve barışın gelişmesine önemli bir adım. Dilimiz, rengimiz farklı olabilir. Önemli olan bizim ortak paydalarımız” dedi.

Başkan Dündar, iftar yemeğinin sonunda Uludağ Üniversite’nden bu yıl mezun olan İpek Yolu Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi öğrencilere sertifikalarını takdim etti.