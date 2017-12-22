Dünürünü öldüren sanık hakim karşısında

9 Nisan 2017 tarihinde yaşanan olayda, gelinine ve dünürüne kurşun yağdıran ve dürünü Ali Osman Ş.’nin ölümüne neden olan Niyazi B. mahkeme heyetinden beraatını istedi.

Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak’ta meydana gelen olayda Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.’nin evine ziyarete geldi. Ziyaret esnasında Leyla B., iddiaya göre kayınpederi Niyazi B.’ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü. Evde bulunan silahını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.’yi tabancayla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş., haber verilmesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Osman Ş. olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri Niyazi B.’yi gözaltına aldı.

"Beraatımı talep ediyorum"

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Niyazi B. ilk kez ifade verdi. Sanık Niyazi B., “Olay günü eşim Bursa’dan gelip oğlumuz Mesut’un evine gitmiş. Gelinimiz Leyla ile tartışma yaşamışlar ve karakolluk olmuşlar. Bu nedenle maktul Osman Ş., beni arayarak küfür etti ve seni öldüreceğim dedi. Sonrasında ben eşimi almaya gittim. Evden çıkarken Osman Ş. ve gelinimiz Leyla ile karşılaştım. O sırada Osman bana küfür ederek saldırdı. Leyla da bana saldırdı. Bana saldırdıkları için üzerimdeki silahla ayaklarına 6 el ateş ettim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

"Cezalandırılmasını talep ediyorum"

Sanık Leyla B. de ifadesinde, “Olay günü arkadaşımla evde oturuyordum. Kayınvalidem Kadriye B. evime geldi. Kapıyı açınca kayınvalidem beni tutup savurdu ve kolumu kapıya sıkıştırdı. Böyle olunca kayınvalidemi evden çıkarttım. Ardından ailemi aradım. Eşyalarımı toplayıp çıkarken Niyazi B. bana yumrukla vurdu. Babam da beni kurtarmak için araya girdi. Niyazi B. bize arkamızdan ateş etti. Ben ve babam yaralandı. Daha sonra babam vefat etti. Niyazi B.’den şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanan Niyazi B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme 8 Mart 2018 tarihine ertelendi.