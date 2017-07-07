Dünya Bursa tekstiline hayran

Dünyanın dört bir yanından Bursa’ya gelen firmalar, Bursa’nın yüksek kaliteli ürünlerine hayran kaldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve BEKSİAD’ın destekleriyle düzenlenen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Yüzü aşkın firmanın iştirakiyle sonbahar-kış koleksiyonlarının görücüye çıktığı fuara, Ticari Safari Projesi kapsamında 43 ülkeden bine yakın yabancı iş dünyası temsilcisi katılıyor. BTSO, Ekonomi Bakanlığı ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonunda yabancı iş dünyası temsilcileri, Bursalı firmalarla önemli iş bağlantıları kurdu. Rusya, İran, Irak, Ukrayna, Cezayir, İngiltere, Fransa, Polonya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen firmalar, Bursalı firmaların sonbahar-kış koleksiyonlarını inceledi ve ilk siparişlerini verdi.

Junioshow’a Rusya’dan katılan Tattiana Pavlova, Bursa’nın ürünlerine hayran kaldığını ifade etti. İlk defa Bursa’ya gelen Pavlova, Bursa’nın ürün kalitesi ile tasarım çeşitliliğinin dünyada çok az sayıda ülkede olduğunu vurguladı. Ocak ayında düzenlenecek olan Junioshow Fuarı’na da mutlaka geleceğini belirten Pavlova, “Fuar boyunca çok sayıda firmayla görüştüm. Bütün ürünler oldukça güzel. Çok sayıda sipariş verdim. Bursa’nın ürünleri hem kaliteli hem de canlı renklerden oluşuyor. Bu kaliteye hayran kalmamak imkansız” dedi.

Daha önce Çin ile ticaret yaptığını da söyleyen Pavlova, “Ancak Çin ürünleri Türkiye’deki ürünler kadar kaliteli değil. Dünyada özellikle Bursa’nın ürün kalitesini bulmak çok zor. Bundan sonra Çin ürünleri yerine yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı Bursa ürünlerini tercih ediyorum” diye konuştu.

Kazakistan’dan gelen Lidiya Ausheva, ülkesinde 0-14 yaş arasında ürünlerin satışlarını yaptığını söyledi. Bursa’ya 4 senedir geldiğini ve her sene Junioshow Fuarı’na katıldığını belirten Ausheva, “Bursa ürünlerine hayran kalmamak elde değil. Her sene birbirinden güzel modeller ve tasarımlar üretiyorlar. Biz farklı ülkelerden de ürünler aldık ama Türkiye’nin, özellikle Bursa’nın ürünlerinin kalitesi bambaşka. Özellikle bebek kıyafetlerindeki kalite tartışılamaz. Kazakistan’daki müşterilerimiz de Bursa ürünlerini tercih ediyorlar. Siparişlerimizi verdik. Ülkemize memnun dönüyoruz. Organizasyondan ve misafirperverliğinden dolayı BTSO’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dubaili iş adamı Hamed Akbar Sahranavrad, 3 yıldır Bursa’nın ürünlerini tercih ettiklerini dile getirerek, “Daha evvel Asya ülkelerinden ürünler ithal ediyorduk. Bursa ürünlerinin bu kadar kaliteli olabileceğini bilmiyordum. Bursalıların misafirperverliği de oldukça güzel. Bundan sonra sadece ticaret için Bursa’ya gelmeyeceğim. Önümüzdeki yıl Bursa’ya turist olarak ziyarette bulunmak istiyorum” dedi.

Sektördeki trendleri belirleyen Junioshow, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.