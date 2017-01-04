Dünya Bursa’yı izliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce 5 kamera ile başlattığı ve halen 54 kamera ile devam ettirdiği canlı yayın hizmeti sayesinde, Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve ABD başta olmak üzere dünyanın 115’i aşkın ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon kişi Bursa’yı izliyor.

Bursa’da hem şehir içi trafiğin görüntülenmesi, hem de tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı maksadıyla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2012 yılında iki kamerayla başlatılan canlı yayın hizmeti bugün 54 ayrı noktaya ulaştı. Dünyanın 115’i aşkın ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edilen yayınların Türkiye’den sonra Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletlerinden yoğun olarak takip edildiği gözlendi.

Ayda toplam 50 bin saatin üzerinde bir izlenme süresine sahip olan canlı yayınlarda kişi başı ortalama izleme süresi ise 2 dakika olarak belirlendi. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 38’lik kısmı masaüstü bilgisayarlarından, yüzde 34’lük kısmı android temelli cihazlarından, yüzde 15’lik kısmı IOS cihazlarından ve yüzde 13’lük kısmının da diğer sistemlerden Büyükşehir yayınlarına ulaştığı belirlendi.

Trafik ve tarihi mekanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi önemli yatırımlarının da izlenebildiği yayınlarda izlenme rekoru 1 milyon 665 bin 594 kişiyle Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda. Setbaşı Köprüsü 950 bin 495 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Uzun Çarşı 687 bin 562 ziyaretçi tarafından izlendi. Heykel-Atatürk Caddesi, Osmangazi Metro İstasyonu, Ulucami, Emirsultan, tarihî belediye binası ve Teferrüç de ziyaretçilerin en fazla izlediği noktalar arasında yer aldı.

Kurulan bu canlı yayın kamera sistemi görüntüleri belediyenin mevcut fiberoptik altyapısı üzerinden veri merkezine taşınırken, herhangi bir ek işletme maliyeti olmadan vatandaşların izlenimine sunuluyor. Gerçek zamanlı izleme yazılımlarıyla ve kameraların durumları devamlı takip edilirken, kamera ağına yeni noktalar eklenmesine yönelik fizibilite çalışmaları da sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hizmetlerde bilgi teknolojilerini kullandıklarını belirterek, akıllı belediyecilik uygulamalarının maksadının huzur olduğunu belirtti. Bursa’nın huzur şehri olması hedefiyle uygulamaya geçirilen canlı kamera sistemlerinin aynı zamanda turizm konusunda tanıtım için de önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Recep Altepe, “Bugün dünyanın her köşesinden insanlar, bilgisayarlarına veya akıllı telefonlarına girerek, Bursa’yı izleme imkanı buluyor. İzlenme oranları da giderek artıyor. Bu kentimizin tanıtımına önemli bir katkı olurken, huzur ve güvenliğe de destek sağlıyor” dedi.