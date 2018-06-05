Dünya Çevre Günü’nde İnegöl’de anlamlı etkinlik

Çevre gönüllüsü öğrencilerle birlikte vatandaşlara broşür dağıtan Başkan Taban, “Bu şehir hepimizin ve bizler şehrimizi bireylerden daha fazla sevmek zorundayız” dedi.

İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bugün bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 78 yeni otobüs durağı uygulamasının ardından, bu durakların yanına portatif çöp kovaları montajı yapıldı. Ayrıca çevre gönüllüsü öğrencilerle birlikte vatandaşlara çevre konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

“Vatandaşların dikkatini çekmek istiyor”

11.00’da Atatürk Bulvarı üzerinde Lazlar Camisi önünde bulunan durağın yanında yapılan çöp kovası montajıyla başlayan etkinliğe, Belediye Başkanı Alper Taban ve çevre gönüllüsü öğrenciler de katıldı. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle kamuoyunun temizlik konusunda dikkatini çekmek üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Gönüllü öğrencilerimiz de bu konuda çok dertli ve heyecanlılar. Temiz şehir İnegöl olabilmek ve temiz şehir unvanını alabilmek adına onların gayretinden bizler de istifade etmek istiyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Başından bu yana söylediğimiz bir şey var küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturmak diye. Bizler İnegöl’de yaşayan 258 bin vatandaşımızın kulağına fısıldamak istiyoruz. Bizler bugüne kadar farkında değildik belki ama hiç olmazsa bugünden sonra kirletmemeye, temiz tutmaya, temiz kalmaya gayret etmek üzere bu konuda bilinçlendirebilmek için tüm hemşerilerimizin kulağına fısıldamak istiyoruz. Lütfen gelin İnegöl’ümüzü temiz tutalım” dedi.

“Farkındalık çalışması yaptık”

“Bu şehir güzel insanların yaşadığı bir topluluktan oluşan, 81 vilayetin tamamından buralara gelmiş, buralarda ikamet eden, buralarda yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın yaşadığı bir şehir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, “Güzel bir şehir, bereketli bir şehir. Biz bu bereketi daha da arttırıp daha faydalı hale dönüştürmek istiyoruz. Öncelikli olarak şehrimize gelen misafirlerimize temiz bir şehir göstermek istiyoruz. Biliyorsunuz çevre komisyonumuzla beraber 1 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz çalışmalarımızla ilgili yaklaşık 1 ay önce yine Atatürk Bulvarı üzerinde bir farkındalık çalışması yapmıştık. Büyük bir çöp öbeğini kontrollü bir şekilde yığarak orada vatandaşlarımızın görüşlerini, tepkilerini, bu konudaki reaksiyonlarını gözlem altına aldık, kayıt altına aldık, onlara mikrofon uzattık, bu konuda ne düşündüklerini sorduk, bunların toplanmaması durumunda, bu şekilde kirletilmeye devam etmesi durumunda ne gibi sonuçlar doğuracağını göstermek istedik. Bunu da kontrollü bir şekilde yaptık. Aslında bu bir sosyal deneydi. Bunun neticesinde inanın çok iyi neticeler aldık. Ama tabi ki çevre bilincine varmanın ve erişmenin basit bir hamleyle gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Onun için gelecekte söz sahibi olacak öğrencilerimizi de yetişkinlerimizi de bu şehirde yaşayan herkesi bu sürecin içine katmak zorundayız. Yani burada herkes kirletmemek üzere bir bilince varmak zorunda” ifadelerinde bulundu.

Basit çöpler için çöp kovaları montajı uygulamasına ilişkin de bilgi veren Alper Taban, “Bugün burada ne yapmak istedik. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından en son değiştirilen 78 adet durağımız var. Bu durak noktalarına buralarda kalabalıklar olduğunu da göz önünde bulundurarak birer tane basit çöplerin atılacağı çöp kovaları yerleştirerek vatandaşlarımızın dikkatini çekelim istedik. Duraklarda beklerken vatandaşlarımızın ellerindeki çöpleri buraya atmalarını sağlayalım. Ancak burada gerçekte hedeflediğimiz şudur; hiçbir yerde çöp kovası olmasa dahi, elimizde çöpümüz varsa bunu kesinlikle atmamalıyız. Eğer bunu başarabilirsek o zaman gerçek manada kirletmeme bilincine erişmiş olacağız. Gelişmiş ülkeler bunu başarmış” diye konuştu.

“Şehrimizi daha çok sevmeliyiz”

Başkan Taban, konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenerek; “Bu şehir hepimizin ve bizler şehrimizi bireylerden daha fazla sevmek zorundayız bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu bilince erdiğimiz anda üreten şehir İnegöl diyeceğiz, köftesiyle ünlü şehir diyeceğiz, mobilyasıyla, kaplıcasıyla önde şehir diyeceğiz ama aynı zamanda temiz şehir İnegöl diyeceğiz. Ben asıl o zaman marka kent olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Açıklama sonrası Başkan Taban, cadde boyunca öğrencilerle birlikte bilgilendirme broşürlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.