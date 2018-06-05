‘Dünya Çevre Günü’nü çocuklarla kutladılar

Çevre günü etkinliğine çalışanların çocukları da çeşitli etkinliklerle ve yarışmalarla katılarak büyük alkış aldı.

Yaşadığımız dünyaya olan farkındalığımızı arttırmak ve gelecek nesillere devredeceğimiz emanete olan sevgi ve saygımızı göstermek için Yılport Gemport Çevre Günü’nü Gemport ailesinin en küçük fertleri olan çocuklarla birlikte kutladı. Bu kapsamda çalışanları ve aileleri Gemport’ta bir araya getirerek, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın aileleriyle tanışma fırsatı yakalandı, hem de ailelerimize vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz liman tanıtıldı. Bez çantalarda sunulan ikramlar, plastik poşet kullanımının azaltılması için farkındalık oluştururken, her yaş grubu için hazırlanan kitaplar, yaz tatiline giren çocuklara anlamlı birer hediye oldu.

Programda aynı zamanda “Dünya Çevre Günü” için organize edilen “Liman ve Çevre” konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya katılan 36 resim, resim öğretmenleri tarafından değerlendirildi. Egzoz emisyonunu azaltarak hava kirliliğini önlemek ve çocuklarımıza bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla yarışmanın ödülü olarak her kategori birincisine bisiklet hediyeleri Yılport Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Uygun Değirmenci, Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı, Türkiye Teknik İşler Direktörü Serdar Kara ve Operasyon Müdürü Ali Akın Dinçer tarafından verildi.