Dünya Çöp Toplama Gününde yaylayı temizlediler

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Gününde gençler yaylayı temizledi.

Büyükorhan Gençlik Derneği'nin organizasyonuyla bir araya gelen gençler Görecik yaylasında çöp topladı. Dünya Çöp Toplama Günü için bu yıl ‘Torbada bizim de çöpümüz olsun, 'Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at', ‘BÜGED Büyükorhan'ı tertemiz yapıyor' sloganıyla bir araya gelen gençler, ilçenin uğrak yerlerinden olan Görecik yaylasında temizlik yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren Büyükorhanlı gençler, çeşitli atıkları toplayarak çöp torbalarına doldurdu. Gençler yaylayı pırıl pırıl yaptı.