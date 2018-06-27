Dünya devi firmaların gözü TEKNOSAB’da

Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle Türkiye’nin yönetim yapısında önemli bir değişiklik yaşanacağını ifade eden İbrahim Burkay, artık hızlı karar alma mekanizması ve güçlü hamleleriyle Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini ifade etti. Başkan Burkay, “Bizler de iş dünyası olarak üretimden istihdama, sanayiden ihracata kadar her alanda güçlü bir Türkiye için zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bursa’nın sahip olduğu tecrübe ve dinamizmle birlikte Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin en önemli aktörleri arasında olacağını kaydeden Burkay, şöyle konuştu:

“Stratejik önem taşıyan alanlarda yerli ve milli üretimin merkezi olma hedefimizi sürdürmekteyiz. Başta TEKNOSAB olmak üzere, KOBİ OSB, BUTEKOM, GUHEM ve Model Fabrika gibi projelerle Türkiye’nin yüksek teknolojili yatırım, üretim ve ihracat hedeflerindeki iddiamızı da koruyoruz.”

TEKNOSAB’ın Türkiye’nin mega endüstri bölgeleri hamlesinin de en önemli bir halkası olacağını ifade eden Burkay, Bursa’da bulunan 22 organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare ve üzerinde yatırım yapılacak yaklaşık 135 parsel bulunduğunu hatırlattı. 8 etapta planlanan ve ilk etap çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğu TEKNOSAB’ın sadece birinci halkasında 15 bin metrekarenin üzerinde 170 parselin yer aldığını açıklayan Başkan Burkay, Türkiye’nin orta-yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde TEKNOSAB’ın en önemli rolü üstleneceğini vurguladı.

TEKNOSAB için yerli otomobil projesi yatırımcılarıyla birlikte ulusal ve uluslararası alanlardaki firmalarla da görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Burkay, “2018 yılı sonuna kadar TEKNOSAB’ta fabrikaların inşaatlarına başlamayı hedefliyoruz. TEKNOSAB, büyük bir hızla gelişiyor ve Türkiye’de bu ölçekte gelişen ender projeler arasında yerini alacaktır. Cumhurbaşkanımızın projemizin genişletilmesine yönelik ortaya koyduğu irade de çok önemli. Yeni yönetim sisteminin şekillenmesiyle bu yeni yatırım hamlemiz daha da hızlı bir şekilde hayata geçecektir.” dedi.

TEKNOSAB Projesi’nde yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarından da bahseden Başkan Burkay, yeni nesil sanayi bölgesinin bütün çatılarının solar enerji ile donatılacağını ifade etti. İbrahim Burkay, “Rüzgar enerji yatırımlarıyla da bölgemizin ihtiyacı olan enerji kaynağının yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ölçek ekonomisine geçişte TEKNOSAB, Bursa’daki yatırımların da önünü açacaktır. Başta yerli otomobil projesi olmak üzere TEKNOSAB’ta uluslararası nitelikteki firmaların hedefledikleri yatırımlarla birlikte bölgemiz daha da güçlü bir kimliğe kavuşacak. Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümüne liderlik eden TEKNOSAB’ta ikinci etap için talep toplamaya da yakında başlayacağız” dedi.