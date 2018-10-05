Dünya Hayvan Hakları Günü'nde anlamlı ziyaret

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Dünya Hayvan Hakları Günü'nde çocukların akınına uğradı.

Çeşitli okullardan çok sayıda öğrenci merkezdeki can dostları ziyaret etti. Öğrenciler hem Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde gördü, hem de can dostlarla vakit geçirdi. Öğrenciler ayrıca, 12 Ekim'e kadar açık kalacak olan Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi'ni de gezme fırsatı buldu. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne gelen bazı öğrenciler de plastik atıklardan tasarladıkları mama kaplarını sokak hayvanlarına hediye etti.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Nedim Öztan İlkokulu öğrencilerini de ziyaret ederek, hayvan hakları konusunda bilgilendirme yaptı. Öğrencilerden Ada Beril Şahin de, kendisinin hazırladığı ve üzerinde “Lütfen sokağınızda yaşayan kedi, köpekler için bu mamayı uygun bir yere bırakır mısın”' yazılı mamaları arkadaşlarına dağıttı. Ziyarette öğrencilere, Nilüfer Belediyesi'nin “Çünkü önemsiyoruz” yazılı rozetleri de armağan edildi.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nün bu konudaki bazı eksikliklerin ve yapılması gerekenlerin gündeme gelmesi açısından önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Son dönemde birçok açıdan gelişmekte olan hayvan hakları düşüncesi, hukukî düzenlemelerde de yer almaya başlamıştır. Ancak bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği açıktır. Özellikle hayvanlara eziyetin, kabahatler kanunundan çıkarılarak, sorumluların cezai işleme tabi tutulması lazım” diye konuştu.