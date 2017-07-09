Dünya horon rekoru Bursa’da kırıldı

Kadırga Şenliği’nde Türkiye’ye taşındı. 2 bin 150 kişi aynı anda horon teperek bir rekora imza attı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu ile Yıldırım ve Orhangazi belediyeleri öncülüğünde 2 bin 150 Karadenizli aynı anda horon teperek dünya rekoru kırdı. ‘El ele tutuşalım rekorda buluşalım’ sloganıyla düzenlenen 16. Kadırga Şenliklerinde dünyanın en büyük horonu rekoru kırıldı. İznik gölünün Orhangazi sahilinde hazırlanan alanda yapılan şenlik 30 Haziran’da başladı. Günlerdir Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı ve horon halkalarının oluşturulduğu şenlikte beklenen rekor denemesi bugün yapıldı. Günler öncesinden başlayan hazırlıklar sonrasında kırmızı beyaz kıyafetler giyen binlerce vatandaş rekor denemesi için bir araya geldi.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra dünyanın en büyük horon rekoru denemesi başladı. Guinness Türkiye danışmanı Orhan Kural ve yardımcısı Aydın Tükgücü’nün nezaretinde oluşturulan horon halkasında resmi rakam açıklanmasa da rekorun kırıldığı bildirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde böyle bir anlamlı faaliyete imza atmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu faaliyetle binlerce insan el ele vererek, birlik ve beraberliğimizi bütün Türkiye ve dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Rekor Almanya’dan Bursa’ya gelmiş oldu” dedi.