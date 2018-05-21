Dünya mazlumlarının yüzü İHH ile gülüyor

Ramazan ayında Arakan, Burkina Faso, Sudan, Togo, Pakistan, Gürcistan, Acara bölgelerine giden İHH Bursa Şubesi ekipleri Bursa halkının yapmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Myanmar’ın Arakan özerk bölgesinde yaşarken Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrine sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım eli bu kez Bursa’dan uzandı.

Bursalı hayırsever 3 işadamı ile birlikte bölgeyi ziyaret ederek yardım çalışmalarında bulunan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, “İHH Vakfı bu yıl yurt dışında 95 ülkede ve bölgede, Türkiye’de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH ekipleri, faaliyetleri gerçekleştirmek üzere dünyanın dört bir yanına yola çıktı. Bu kapsamda biz de Bursa Şubesi olarak Arakan, Burkina Faso, Sudan, Togo, Pakistan, Gürcistan/Acara’ya gittik. Ekiplerimiz gitmiş oldukları ülkelerde yaklaşık 30 bin erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdiler” dedi.

İHH Bursa Şubesi olarak Arakan ve Suriye özelinde iki önemli projeyi üstlendiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kaptan, “Arakanlı ve Suriyeli kardeşlerimizin daha iyi şartlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Arakan’da 420 bambu evlik, Suriye’de ise 28 konutluk iki farklı projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bursa yerelinde de yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hüseyin Kaptan, 350 yetim ailesinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.