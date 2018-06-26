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26 Haziran 2018 12:57

Dünya renkleri boyalıca da sahne aldı

Uluslararası İznik Çini ve Sanat Festivali kapsamında İznik’te bulunan dünya renkleri gösterilerini Boyalıca Mahallesi Amfi Tiyatro sahnesinde sergilendi.

Dünya renkleri boyalıca da sahne aldı

26 Haziran 2018 12:57


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İznik Çini ve Sanat Festivali bu yıl uluslararası boyut kazandı. Dünya genelinde önemli bir yere sahip olan Folklor ekipleri festivali kapsamında bir bir İznik’e gelmeye başlarken, ilk gelen gruplar gösterilerini Boyalıca Mahallesinde sergiledi. Kolombiya, Ukrayna, KKTC ve İznik Halk Dansları Topluluğu sergiledikleri yöresel gösterileri ile büyük alkış topladı.


Boyalıca Mahallesi Amfi Tiyatro da gerçekleşen etkinliğe İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Betül Yıldızer, Boyalıca Muhtarı Mustafa Kanlı ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Sargın “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz İznik Çini ve Sanat Festivali bu yıl uluslararası bir boyut kazandı. Dünyaya ün salmış sayılı folklor ekipleri bu yıl festivale renk katacak. Kurulacak stantlar ile el emeği göz nuru çinilerimiz ve eserler misafirlerimiz ile buluşacak. Tüm hemşerilerimizi gerçekleşecek olan etkinliklere davet ediyoruz” dedi.




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