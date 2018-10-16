İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Şampiyonası öncesi Bozbey'den destek istedi

Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılarla adını duyuran Nilüferli vücut geliştirme sporcusu Sacit Şefkatlioğlu, Milli Takım ile birlikte katılacağı Dünya Şampiyonası öncesi Başkan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek destek istedi.

Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla adını duyuran Nilüferli vücut geliştirme sporcusu Sacit Şefkatlioğlu, Milli Takım ile birlikte katılacağı Dünya Şampiyonası öncesi Başkan Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek destek istedi.


Nilüferli vücut geliştirme sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Sacit Şefkatlioğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i, Halk Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Şefkatlioğlu, Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda ikinci olarak Milli Takım'a seçildi. Türkiye ve Nilüfer'i Aralık 2018 tarihinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek olan Şefkatlioğlu, heyecanını Başkan Bozbey ile paylaştı.


Hedefinin ilk üçe girmek olduğunu söyleyen Sacit Şefkatlioğlu, Başkan Bozbey'den destek istedi. Türkiye Şampiyonu Sacit Şefkatlioğlu'na İspanya'da başarılar dilen Başkan Mustafa Bozbey, kendisine her zaman destek olacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.