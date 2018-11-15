Dünya şampiyonu kardeşlerden Bozbey'e ziyaret

Çin'de katıldıkları Dünya Kadınlar ve Ümit Erkekler Bocce Şampiyonası'ndan dünya şampiyonu olarak dönen İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşler, sevinçlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer'de yetişen iki başarılı sporcuyu ağırladı. Türkiye Bocce Milli Takımı'yla birlikte, Çin'in Jiaxing şehrinde tertiplenen Dünya Kadınlar ve Ümit Erkekler Bocce Şampiyonası'na katılarak bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk, Başkan Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Milli Takım Antrenörü Yılmaz Güzelocak'ın da bulunduğu ziyarette, milli sporcular desteklerinden dolayı Bozbey'e teşekkür etti. Milli Takım'ın genç sporcusu İnci Ece Öztürk, Başkan Bozbey'e Dünya Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin Bocce tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıklarını söyleyen İnci Ece Öztürk, “16 yaşındaki kardeşim Buket de, büyük bir başarı elde etti. Ferdî ve eşli kategorilerde zorlu rakiplerimiz karşısında sayı aldık. İtalya ve Fransa'nın ata sporu sayılan, İtalyaların ve Fransızlar'ın katıldığı turnuvada böyle bir başarı elde etmemiz büyük yankı uyandırdı. Boccenin 2024 olimpiyatlarına dahil edilmesi durumunda, oradan da başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Milli Takım ile katıldıkları Dünya Şampiyonası'nda Nilüfer'i, Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettikleri için Milli Takım Antrenörü Yılmaz Güzelocak ve Nilüferli sporcular İnci Ece ve Buket Öztürk'e teşekkür etti. Mustafa Bozbey, "Sporun her dalına destek veren Nilüfer Belediyesi olarak, bocceyi de geniş kitlelere yayma hedefindeyiz. Dünya Şampiyonu olan teknik heyeti ve sporcuları kutluyorum. Böylesine önemli bir başarının altına imza atan gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Tarihi öneme sahip başarınız göğsümüzü kabarttı ve gurur duyduk" dedi.