Dünya silaha 2 trilyon dolar harcıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin savunma sanayiinde başlattığı millîleştirme seferberliğine destek için ASELSAN ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünya savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

BTSO, millî ve yerli savunma sanayiinde Bursalı firmaların üretim, iş ve istihdam payını artırmak maksadıyla savunma sanayiinin ana kuruluşlarını Bursalı firmalarla buluşturmaya devam ediyor. BUTEKOM'da düzenlenen Yerlileştirme Günleri, dünyanın en büyük 100 savunma sanayii kuruluşu arasında yer alan ASELSAN iş birliğinde gerçekleştirildi. ASELSAN'ın ürünleri ve yan sanayi faaliyetleri hakkında bilgi alan Bursalı firmalar, düzenlenen ikili iş görüşmelerinde ASELSAN yetkilileriyle iş birliği masasına oturdu.

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği'nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerde önemli bir üretim tecrübesine sahip olduğunu söyledi. Bursa'da Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlayacak yetenekte çok sayıda firma bulunduğunu belirten Koçaslan, “Şehir olarak savuma sanayiimize katkı sağlayacak bütün projelerin faal oyuncusu olma iddiasındayız. Firmalarımızın, savunma sanayimizin omurgasını oluşturan ASELSAN ile i şbirliği imkanlarını değerlendireceği etkinliğimiz de millî üretimde daha fazla yer almalarının önünü açacaktır” diye konuştu.

Savunma harcamaları 2 trilyon dolara yaklaştı

ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünya savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. “Bu harcamaların yaklaşık yüzde 40'ı personel harcaması, yüzde 23'ü teçhizat, yüzde 35'i cari harcama olarak gerçekleşiyor” diyen Görgün, Türkiye'nin yaklaşık 18,2 milyar dolarlık pay ile dünyada 15. sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'nin savunma ve havacılık cirosunun 6 milyar dolar olduğunu kaydeden Görgün, “Ülkemizin sektördeki toplam ihracatı ise 2 milyar dolar. Son yıllarda cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade sayesinde ülkemizin sektörde ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz” dedi.

Savunma sanayiinde gelişmenin devam etmesinin yetişmiş insan kıymetine bağlı olduğunu ifade eden Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda sektörde çalışan vasıflı kişi sayısı 35 bin civarında. Bu sayıyı 400-500 binlere çıkarmadığımız müddetçe ülke olarak savunma sanayiinde daha ileri gitmemiz mümkün değil. Bu ilerlemenin sağlanması hepimizin sorumluluğunda.”

ASELSAN'ın geçen yıl gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin de bilgiler veren Haluk Görgün, yürütülen projelerde 770 KOBİ ile işbirliği yaptıklarını bilgisini verdi. Bu sayıyı daha da artırmak istediklerini belirten Görgün, “İşlerimizin yüzde 65'ini Ankara'daki firmalarımızla gerçekleştirdik. Bunun Ankara'yla sınırlı kalmaması gerekiyor. Ülkemizde başta Bursa olmak üzere çok önemli üretim merkezleri var. Ekonomisinde sanayi payını yüzde 45'in üzerine taşımış, ihracatta kg başına değeri şimdiden 4 dolara ulaşan Bursa'nın savunma sanayinin gelişiminde yeterince etkin olmadığını görüyoruz. Bursa'ya üst düzey yöneticilerimizin yer aldığı çok geniş bir ekiple birlikte geldik. Düzenlediğimiz etkinlikle Bursa'nın savunma sanayimize daha fazla katkı sağlayabilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.