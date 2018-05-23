Dünya Süt Günü, sütlaç şov tiyatro gösterisi ile kutlandı

Dünya Süt Günü’nü son beş yıldır sütlaç şov tiyatro gösterisi ile kutlayan Eker Süt ürünleri, 15 yıldır aralıksız olarak büyük etkinliklere imza atıyor. Bu sene ise 10 okuldan yaklaşık bin 600 öğrenci, Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen tiyatro gösterisinde buluşturdu. Kemal Akkoç’un oynadığı tiyatro gösterisinde, çocuklara hayvan sevgisi aşılanırken aynı zamanda tiyatro deneyimi de aktarıldı. 1956 yılından beri 21 Mayıs Dünya Süt Günü olarak kutlanırken, Eker de 41 yıldır süt ürünlerinde faaliyet gösteren bir firma olarak bu günün önemine dikkat çekmeye çalışıyor. Tiyatro sonrası çocuklar süt ve puding yiyerek keyifli dakikalar yaşarken, sütün faydalarını anlatan pankartlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve beraberindeki heyet bu önemli günde çocuklarla birlikte oldu. Hacı Dursun Yıldız, sütün insanın doğumundan itibaren başladığını ve beslenmede önemli bir yerinin olduğunu altını çizdi. Özellikle çocuklar için süt tüketiminin fiziksel ve zihinsel gelişimine çok katkısını olduğunu ve sağlıklı beslenmek için süt, et ve yumurta tüketmeleri gerektiğini dile getirdi. Ayrıca bu etkinliği düzenleyen Eker süt ürünleri firmasına teşekkürlerini sundu.

21 Mayıs Dünya Süt Günü’nü sahiplenmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden gün Eker Süt Ürünleri AŞ Genel Müdürü Ahmet Eker, amaçlarının sütü sevdirmek olduğunu ifade ederek, her gün düzenli olarak 2 bardak süt tüketmenin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine sağladığı katkının altını çizdi.