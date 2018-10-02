Dünya Yaşlılar Gününde huzurevlerine ziyaret

Her yıl Ekim ayının 1. günü “Dünya Yaşlılar Günü” olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün için devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocuklar, Yenişehir ve Bursa Ali Sönmez Huzurevlerini ziyaret ederek Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Programda huzurevi Bocce Takımı ile çocuklar bir karşılaşma yaptı. Kıyasıya geçen karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.

Yenişehir Huzurevi ve Bursa Ali Osman Sönmez Huzurevi'nin ek binasındaki yaşlılara kışlık ayakkabı ve şal dağıtımı yapılırken, huzurevlerindeki büyüklerin, el emekleriyle yaptığı uçurtmalar çocuklara hediye edildi.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Bizim geleneklerimizde yaşlılara sevgi ve hürmet vardır. Bu geleneklerin sürdürülmesi hem aile bağlarımızın, hem de toplumsal dokumuzun korunması için çocuklarımız ile yaşlılarımızı her fırsatta bir araya getiriyoruz. En güzel yıllarını ülkesine, milletine hizmetle geçirmiş bütün değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.