Dünyaca ünlü meyveye ihracat yasağı

Bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran 20 gün erken olgunlaşan Bursa’nın dünyaca ünlü siyah inciri, Ekonomi Bakanlığından ihracat izni çıkmadığı için firmalar tarafından alınamıyor. Türkiye’ye milyonlarca dolar döviz kazandıracak siyah incir ihracat edilemiyor. Ürünlerini ihracat yapan firmalara satamayan üretici ise, sergilenen bu anlamsız tutuma isyan etti. Çiftçiler olgunlaşmasına rağmen izin verilmemesi sebebiyle ürünlerini ihracat yapan firmalara satamıyor. Üreticiler incirin ilk olgunlaşmaya başladığı günlerde yüksek fiyattan alıcı bulduğunu, incirin bollaşmaya başlamasıyla birlikte firmaların kendi istedikleri ve arzuladıkları fiyata kadar çektiğini belirtti.

Osmangazi’ye bağlı Çağlayan köyü sakinleri, olgunlaşan incirlerin önünde toplanarak, sergilenen bu tutuma tepki gösterdi. Bursa siyah incirinin yüzde doksanı sadece Bursa’nın 36 köyünde yetişiyor. Üreticiler adına açıklama yapan Çağlayan Muhtarı Hakkı Tokuş, “Köyümüzde bin 200 kişi incirden geçimini sağlıyor. Dünyada büyük rağbet gören ve ihracatçıların kapıştığı Bursa siyah inciri şu an olgunlaştı. Ancak izin olmadığı için satamıyoruz. Yaklaşık 8-10 yıl önce dönemin valisi Şahabettin Harput zamanında bir genelge yayınlandı. Bu genelgede, köylüler tarafından siyah incire ethephon denilen bir ilaç atıldığı, o yüzden erken olgunlaştığı söyleniyordu. Aslında böyle bir şey yok. Bunu yapan bizim bölgemizdeki 3-5 ihracatçı Bursa firması. Daha önceleri Bursalı firmalar siyah incirin büyük çoğunluğunu alıyordu. Akdeniz bölgesinden de firmalar incir almak için gelmeye başlayınca pasta bölünmeye başlandı. Sonra dediler ki incirin ihracata açılma tarihini ileri tarihe erteleyelim, incir bollaşınca biz bu inciri köylünün elinden bedava alalım dediler. Şu anda da bu politika hala izlenmekte. Biz incirin başlama tarihinden kurtulmak istiyoruz. İncirimiz oluyor, satamıyoruz. Bu yıl meyve 20 gün erken olgunlaştı" dedi.

Üreticiler ise, "Ürünümüz olduğu halde satamıyoruz. Bu işin içinde bir art niyet var, bu işe devlet yetkililerimiz bir an önce çözüm bulsun” şeklinde konuştu.

Bursa İl Tarım Müdürlüğü ekipleri bahçelerinde olgunlaşan meyveleri inceledi. Üreticiler incirlere hormon atmadıklarını söyledi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise herhangi bir açıklama yapmadı.