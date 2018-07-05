Dünya’daki ‘Ritüeller’ BursaFotoFest’te konuşulacak

’si düzenlenecek olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), dünyanın farklı coğrafyalarından ünlü isimleri bir araya getirecek.

Dünyadaki ‘Ritüelleri’ Bursa’ya taşıyacak olan fotoğraf festivalinin yürütme kurulu toplantısı Bursa Kent Konseyi’nde gerçekleştirildi. 8. BursaFotoFest’te birçok panel, toplantı, atölye çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Söyleşilerde usta fotoğrafçılar çalışmalarını ve anılarını fotoğraf tutkunlarıyla paylaşacak. Ayrıca festival kapsamında düzenlenecek panel, portfolyo ve atölye çalışmalarında fotoğraf tutkunları sanatçılarla bir araya gelme şansı yakalayacak. Ayrıca BursaFotoFest, bu yıl konuk ülke olarak Hindistan’ı ağırlayacak.

8. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali kapsamında ayrıca ‘Ritüeller’ temalı Instagram Fotoğraf Yarışması gerçekleştiriliyor. Fotoğraf tutkunlarının Instagram üzerinden #Ritüeller2018 etiketi ile başvurabileceği fotoğraf yarışması için son tarih ise 7 Eylül. ‘Dünya’da Ritüelleri en iyi anlatan fotoğrafı çek, paylaş, kazan’ sloganıyla gerçekleşen fotoğraf yarışmasına katılmak için kişisel Instagram hesabında #Ritüeller2018 hashtagi ile fotoğraf paylaşılması ve @bursafotofest Instagram hesabını etiketleyerek takip edilmesi gerekiyor. Katılımcılar detaylı bilgi için www.bursaphotofest.org sitesi üzerinden Instagram Fotoğraf Yarışması’nın şartnamesine ulaşabilirler.