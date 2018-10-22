Dünyanın en ağır fuarı

Bu yıl 240 firmanın katılacağı fuarda toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2500 blok mermer teşhir edilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle hazırlanan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, bu yıl 4. kez düzenlenecek. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'nin 33 farklı ilinden 240 firma stant açacak. 8 ayrı salonda, toplam ağırlığı 60 bin tonu bulan 2500 blok mermerin sergileneceği sektörün en ağır fuarı, BTSO Ticari Safari projesi ve TÜYAP yurt dışı ofisleri organizasyonu ile başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ayrı ülkeden gelecek yabancı alıcıları da ağırlayacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son 5 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı fuarcılık alanında da önemli bir noktaya taşıdıklarını söyledi. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla uluslararası niteliğe sahip 6 yeni nesil fuarı kente kazandırdıklarını belirten Başkan Burkay,bu fuarlar arasında yer alan ‘Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın kapalı alanda düzenlenen dünyanın en büyük blok mermer fuarı olduğunu kaydetti.

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan fuarın, maden sektörüne ve kentin dış ticaretine büyük güç kattığını vurgulayan İbrahim Burkay, bugüne kadar düzenlenen fuarlarda firmalar tarafından sergilenen tüm blok mermerlerin satıldığını hatırlattı. Blok Mermer Fuarı'nın başarısındaki en önemli unsurun ziyaretçi olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Fuarımızı üç yıldır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte özellikle Ticari Safari projemiz kapsamında Çin ve Hindistan gibi sektörde söz sahibi ülkelerden Bursa'ya getirdiğimiz alım heyetleri firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını sağladı. Toplam 60 bin ton ağırlığında 2.500'e yakın blok mermerin sergileneceği 4. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı da sektörümüzün büyümesine öncülük edecektir” diye konuştu.