Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’i görücüye çıkmak için gün sayıyor

Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 6 metre boyunda ve 3 metre enindeki dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’in Bursa’daki Muradiye Külliyesi’nde görücüye çıkmasına sayılı günler kaldı. Öğrencisinin getirdiği kağıdı denemek için Hilye-i Şerif yazmaya başlayan ve bunu devam ettiren Şahin’in 2 haftada tamamladığı yazı tezhiple süslendi.

1991’de İstanbul’daki Cafer Ağa Medresesi’nde hattat Aydın Ergün’den rika yazı dersi almaya başladığını ifade eden Hattat Mahmut Şahin, “Sülüs yazı için de 1993’te hattat Hüseyin Kutlu’dan eğitim aldım. Daha sonra 1998’de rahmetli hattat Ali Alparslan hocamla Süleymaniye Kütüphanesi’nde derslere başladım. Bu sırada askerlik araya girdi. Askerden sonra Ali Alparslan hocamdan talik, Hüseyin hocamla da sülüs ile nesih yazılarına devam ettim ve 2001’de sülüs ve nesih yazılarında icazet almaya hak kazandım. Talik yazıda da 2005’te Alpaslan hocamın son talebesi olarak icazet aldım” dedi.

"Dünyanın en büyük Hiley-i Şerif’ini iki haftada tamamladım"

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in fiziksel özelliklerini anlatan bir metnin Hazreti Ali tarafından kaleme alındığını ifade eden Şahin, “Bu metni hattat Hafız Osman bir form haline getirdi. Buna da "Hilye-i Şerif" denildi. İki haftada bu Hilye-i Şerif’i yazmak nasip oldu. Daha sonra Besmele’sini Ciharyar-i güzin takımını ve Enbiya Suresi 107. ayeti yazdım. Ortalama 6 metreye 3 metre ebatlarında oldu. Şu ana kadar yazılmış dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’i ortaya çıktı" diye konuştu.