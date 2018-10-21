Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin hasadı başladı

Bursa'nın dünyaca meşhur sofralık zeytinin hasadına başlandı. Fiyatların yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Her yıl bin bir zahmetle tek tek dalından kopartılarak onlarca aşamadan geçtikten sonra yemeye hazır halen gelen Bursa'nın sofralık zeytinin hasadına başlayan köylüler, Marmarabirlik'in yüksek fiyat açıklamasıyla sevindi. Sabah güneş doğmasıyla birlikte yaygı ve kasalarını koydukları traktörleriyle birlikte yola çıkan üreticiler, işe ağaç dibine dökülen zeytinleri toplayarak başlıyor. Daha sonra zeytin ağaçlarının altına yaygılarını yayarak, merdivenleri ağaçlara dayayıp dalından zeytinleri tek tek kopartıyorlar. Yaygıların üzerine düşen zeytinler kasalara dolduruluyor. Akşam topladıkları zeytinleri evlerine götüren üreticiler burada zeytinleri makinede boy boy ayırma tasnif ediyor. Ayırdıkları zeytinleri isteyen Marmarabirlik'e verirken, isteyen de mahzenlerine dökerek olgunlaşmaya bırakıyor. Mahzene dökülen zeytinler 6 ayda oluyor. Mahzende olgunlaşan zeytinlerini köylüler tüccarlara satıyor. Marmarabirlik'in bu yıl çok yüksek fiyattan alım yapmaya başlaması üreticiyi memnun etti.

İznik'in Boyalıca Köyünde zeytin hasadına başlayan Ali Karatekin, “Bu yıl sofralık zeytin hasadına başladık. Marmarabirlik bu yıl çok iyi fiyat açıkladı. Zeytin fiyatları çok iyi. Rekolte de yüksek. Zeytinlerin irilikleri de iyi. Her şey çok güzel. Keyifle zeytin topluyoruz” dedi.

Zeytin işçileri ise, “Buraya zeytin toplamaya geliyoruz. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışıyoruz. Günlük 110 lira yevmiye alıyoruz. Zeytin toplamak çok zevkli” şeklinde konuştu.

Zeytin alım fiyatlarına yüzde 10 zam yapan Marmarabirlik, tavan fiyatı 12 lira 60 kuruş, taban fiyatı 4 lira 80 kuruş, yağlık fiyatı ise 3 lira 25 kuruş olarak açıkladı.