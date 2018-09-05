Dünyanın tarihi şehirleri Bursa’da buluşuyor

‘Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 16. konferansı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Bursa’da gerçekleştirilecek. ‘Küreselleşmenin Geleneksel Yaşam Kültürleri Üzerindeki Etkileri’ teması ile düzenlenecek olan konferans, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek birlik üyelerini Bursa’da buluşturacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü organizasyonuyla hayat bulan ‘Dünya Tarihi Kentler Birliği Bursa Konferansı’, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, “Şehirlerin tarihi ne kadar kadim ise gelecekleri de

o kadar ihtişamlı olur. Bursa’mızın tarihi, 8500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Lidya, Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmanın kazanımları, bugünün modern şehircilik anlayışıyla yoğrularak, tarih yazan şehir Bursa’nın cazibe merkezi özelliğini güçlendiriyor” dedi.

Bursa’nın bir tarih hazinesi olduğuna değinen Başkan Aktaş, “Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunu başlatan ve yürütücülüğünü de üstlenen Bursa, Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulmasına ve geliştirilmesine de öncülük etti. Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği’nin ortak üyesi olarak Tarihi Termal Şehirler Avrupa Destinasyonu’nun bir parçası olan Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile Unesco Dünya Miras Listesi’ne, 998. miras alanı olarak kabul edildi” diyerek, İznik’in de Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için sürecin devam ettiğini belirtti.

Bursa’nın hedefi turizm

Başkan Aktaş, Bursa’nın yüzünü turizme döndüğünü ifade ederek, “Farklı medeniyetlerin kültürlerinin buluşup kaynaştığı, kadim bir şehir olarak Bursa’nın sorumluluğu büyük. Bursa, sanayi, turizm, tarih, kültür ve tarımın yanında daha birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ancak turizm bizler için kaçınılmaz. Turizm konusunda, süreci iyi yönetirsek, hedefe varacağımıza yürekten inanıyorum. Gayretlerimizle Bursa, sanayide ve diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de ülkemizin lokomotif şehirlerden biri olacaktır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu noktada sorumluluklarını yerine getirdiğine değinen Başkan Aktaş, “Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı da bu etkinliklerden biridir. Başkanlığını Kyoto Belediyesi’nin yaptığı birliğe 2009 yılında katıldık. 1994 yılında kurulan, 65 ülkeden 116 üyeye sahip olan birlik, üye belediyeler arasındaki kültürel alışverişi sağlarken, kültür ve turizme dayalı işbirliklerini arttırma yönünde de çalışmalar yapıyor” dedi.

Tarihi geçmişi olan, tarihi mirasın dünya turizmine kazandırılması noktasında önemli çalışmalar yapan ve bu konuda uluslararası tecrübeye sahip belediyelerin birliğe üye olabildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin üyeler arasında bilgi birikim paylaşımıyla birlikte, şehirlerin refah seviyelerini yükseltme ve kültür ve turizme dayalı işbirliklerinin artırılmasını sağlama hedefiyle yapılan çalışmalarla takdire şayan... Bursa olarak bu çalışmaların bir parçası olmaktan onur duyuyoruz ve ciddi istifade edeceğimizi düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Başkan Aktaş, Türkiye’den İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Bursa’dan Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri olarak Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin diğer üyelerle birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarının tüm tarihi şehirlere ilham olduğunu da kaydetti.

Tarihi buluşma Bursa’da

Dünya Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine ‘2018 Dünya Konferansı’nın Bursa’da yapılmasına karar verildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Dünyanın tarihi kentlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin ‘2018 Dünya Konferansı’na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek organizasyona, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve şehirlerinden üst düzey yetkililer, meclis üyeleri, belediye başkanları ve temsilciler iştirak sağlayacak. Toplantının ana teması ise ‘Küreselleşmenin Geleneksel Hayat Kültürleri Üzerindeki Etkileri’ olarak belirlendi” diye konuştu.

Bursa’nın tanınırlığı artacak

Başkan Aktaş, aynı akşam saat 20.15’te Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda halka açık olarak ‘Medeniyetler Diyarı Bursa Gösterisi’nin yapılacağını söyleyerek, “Dünya Tarihi Kentler Birliği Bursa Konferansı ile bir yandan şehrimizin tanınırlığı artarken aynı zamanda, dünyanın birçok ülkesinden gelen konuklar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına da tanıklık edecekler. 21 farklı ülkeden ve kardeş şehirlerimiz dahil 38 farklı şehirden katılımcı ile gerçekleşecek konferansta, ana bildirilerin yanında; Karagöz Gölge Oyunu Gösterisi, ‘Tarihe Renklerle Dokunmak’ Uluslararası Çocuk Resimleri Sergisi ve Yarışma Ödül Töreni de yapılacak” dedi.

Başkan Aktaş, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3 oturumda ‘Küreselleşen Dünyada Kültürel Çeşitlilik ve Kültürel Kimliği Korumada Yerel Yönetimlerin Rolü’, ‘Küreselleşen Dünyada Kültürel Çeşitlilik ve Kültürel Kimliği Korumada Yerel Yönetimlerin Rolü’, ‘Küreselleşen Dünyada Tarihi Şehirler Tarafından Sosyal Medya ve Yeni İletişim Araçlarının Kullanımı’ konularının konuşulacağını, 9 Eylül Pazar da ‘Tarihe Renklerle Dokunmak’ resim yarışması ödül töreni ile ‘Dünya Tarihi Kentler Birliği Genel Kurulu 2018 Yönetim Kurulu Toplantısı Raporu Yönetim Kurulu Üye Şehirlerinin Seçimi Bursa Deklarasyonu imza töreninin yapılacağını ifade etti.

Çocuk gözüyle tarih

‘Tarihe Renklerle Dokunmak’ yarışmasına dünyanın farklı yerlerinden 97 çocuğun katıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Yarışmaya katılım sağlayan şehirler arasında Kazan, Tainan, Bursa, İzmir, Kütahya, İstanbul, Konya, Nara, Kyoto, Şiraz, Ballarat, Samsun, Budapeşte, Kaşan ve Wuxi şehirleri bulunuyor. Yarışma kapsamında 5 mansiyon, 5 başarı ve 1 adet Birlik Başkanı ve Jüri Özel Ödülü verilecek. İnanıyorum ki bu konferans, dostluğumuzu ve kentlerin kardeşliğini pekiştirirken, şehirlerimize de ışık tutacak sonuçlar ortaya çıkacak. Adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Bursa’da, tarihin, doğallığın ve çağdaşlığın muhteşem uyumu altında yapılacak konferans ve bu tür turizm odaklı faaliyetlerin devamı gelecek, Bursa’nın tanıtımı ile ilgili faaliyetler sürecek” şeklinde konuştu.

Dünya Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Shigenori Shibata ise 16. konferansın Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türkiye’yi 8 kez ziyaret eden Shibata, 4. kez geldiği Bursa’yı çok sevdiğini ifade ederek, Dünya Tarihi Kentler Birliği Bursa Konferansı’nın da etkisiyle Bursalıların yaşadıkları şehirle gurur duyacağını söyledi.