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‘Dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtaki 3 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtaki 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde devriye gezen polis ekipleri, içinde F. Ş. (18) A.D. (18) ve S. H. (18) adlı şahısların bulunduğu aracı durdurmak istedi. Otomobil tüm ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başladı. İnegöl'ün sokaklarında tehlikeli bir şekilde polislerden kaçan şahıslar Turgutalp Mahallesi 1. Huzur Sokak üzerine aracın önü keserek durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Araç ise karakola götürülerek detaylı şekilde arandı. Şüphelilerin ehliyetsiz olduğundan dolayı polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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