Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:21

Dur ve Dalgıç, Büyükşehir’de

Bu sezon Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu tecrübeli isimler Furkan Dur ve Esat Dalgıç ile güçlendirdi.

Dur ve Dalgıç, Büyükşehir’de

02 Ağustos 2018 12:21


Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Maliye Milli Piyango formasını terleten Orta Oyuncu Furkan Dur ve bir dönem İnegöl Belediyespor’da oynayan Smaçör Esat Dalgıç’ı kadrosuna dahil etti. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninden sonra konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, hedeflerinin Efeler Ligi’ne yükselmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda takıma katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmeye devam ettiklerini belirten Bayhan, “Aramıza yeni katılan oyuncularla iddialı bir ekip haline geldik. Ligi hedeflediğimiz yerde bitirme adına, kadro güçlendirme çalışmalarımız bundan sonra da aynı hızla sürecek” dedi.


Yeni transferler Furkan Dalgıç ve Esat Dalgıç ise Büyükşehir Belediyespor’u Efeler Ligi’ne yükseltmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç