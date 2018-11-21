İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duvarı delip, bilgisayar çaldılar

Bursa’da bir inşaat firmasının ofisine yan daireden açtıkları 30 santimetre çapındaki delikten giren hırsızlar, 2 adet bilgisayar çalıp kayıplara karıştı.

Bursa'da bir inşaat firmasının ofisine yan daireden açtıkları 30 santimetre çapındaki delikten giren hırsızlar, 2 adet bilgisayar çalıp kayıplara karıştı.


Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesindeki 10 gündür kapalı olan inşaat firmasına ait ofiste meydana geldi. Ofisin yan tarafındaki daireye giren hırsızlar burada duvarı kırarak yaklaşık 30 santimetre çapında delik açtı. Delikten içeri giren hırsılar ilk belirlemelere göre 2 adet bilgisayar çalarak açtıkları delikten geri çıkıp kayıplara karıştı.


Deliği gören firma avukatının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgisi soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.