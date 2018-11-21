Duvarı delip, bilgisayar çaldılar

Bursa'da bir inşaat firmasının ofisine yan daireden açtıkları 30 santimetre çapındaki delikten giren hırsızlar, 2 adet bilgisayar çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesindeki 10 gündür kapalı olan inşaat firmasına ait ofiste meydana geldi. Ofisin yan tarafındaki daireye giren hırsızlar burada duvarı kırarak yaklaşık 30 santimetre çapında delik açtı. Delikten içeri giren hırsılar ilk belirlemelere göre 2 adet bilgisayar çalarak açtıkları delikten geri çıkıp kayıplara karıştı.

Deliği gören firma avukatının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgisi soruşturma başlattı.