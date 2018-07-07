Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı’nın sahibi Fatih Karaman sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına bindi. Bu sırada bir araç kiralayan öz dayısı tatlıcı yeğenini takip ederek eşiyle konuştuğu anda başından vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan tatlıcı Karaman çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç kiralayıp evinin önüne pusu atmış

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasını ve MOBESE kameralarını takibe alıp olay yerinden kaçan beyaz renkli bir otomobili tespit etti. Aracın plakasından önce kiralık olduğunu daha sonra ise kiralayan kişinin tatlıcı Fatih Karaman’ın öz dayı Y.S. (53) olduğunu belirleyen ekipler, şahsın saldırıyı gerçekleştirmeden önce yeğenin evinin önünde otomobil içerisinde beklediğini, saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından da yakalanmamak için kiralık aracı bırakıp 2 ayrı araç değiştiren zanlının Uludağ’a kaçtığını tespit etti.

Saklandığı çadırda gözaltı

Y.S.’yi yakalamak için 500’den fazla kamera inceleyen ekipler Uludağ’ı da adeta abluka altına aldı. Teleferik istasyonları polis ekipleri tarafından tutulurken zanlının taksi ile kaçma ihtimaline karşı taksi duraklarına şahsın eşkâli verilip Uludağ’a çalışan tüm taksiciler uyarıldı. Milli Parklar bölgesi, Sarı Alan ve Oteller bölgesini didik didik arayan cinayet büro ekipleri Y.S.’yi Çobankaya bölgesindeki kamp alanında saklandığı çadırda tek başına yakaladı. Çadırda gözaltına alınan zanlı Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadesinde vurduğunu yeğenine ait olan tatlı firmasının daha önce kendisine ait olduğunu belirten Y.S. yeğeniyle arasında hisse paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Öte yandan zanlının yakalandığı çadırında bir arkadaşına ait olduğu Y.S.’nin arkadaşını ziyarete geldiğini belirtip olaydan arkadaşının haberinin olmadığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü Bağdat Tatlıcısı Fatih Karaman’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu öğrenildi.