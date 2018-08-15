Düzen değişikliği migreninizi tetikleyebilir

Nurhan Şahinkaya, migreni genellikle mevsimlerin ve düzen değişikliklerinin tetiklediğini söyledi.

Bilhassa rüzgarlı ve tozlu havalarda migrenin arttığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, “Bunun yanında gıdalar ve adet dönemleri migren ataklarını tetikleyebilir. Bazı gıdalar da migreni artırıyor. Özellikle kafein, alkollü içecekler ve bu içeceklerin içinde maya oranı yüksek olanlar, bira ve kırmızı şarap gibi. Bunun yanında düzen değişikliği oluşturan herhangi bir durum, mesela fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarını tetikleyebilir” şeklinde konuştu.

Migrenin düzen seven bir hastalık olduğunu ve düzen değişiminin migreni tetiklediğini ifade eden Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, “Çoğu hasta pazar günleri başım ağrıyor diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur. Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir. Ancak genel olarak narenciye tetikleyebilir, hatta domatesin bile tetiklediği hastalar vardır. Beyaz peynir ve deniz ürünlerinden bazıları özellikle karides tetikleyebilir. Hasta aslında bunu bulur. Hangi gıda tetikliyorsa ondan uzak durması gerekiyor” dedi.

Bazı gıdaların da migrene karşı hassasiyet oluşturduğunu belirten Nurhan Şahinkaya, “Mesela bir gıda migreni tetikliyorsa küçük bir miktar tüketilmesi bile zararlıdır” diye konuştu.