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31 Mayıs 2018 11:33

DynEd başarısı ödüllendirildi

Öğrencilerin daha iyi İngilizce öğrenmesini hedefleyen DynEd projesinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

DynEd başarısı ödüllendirildi

31 Mayıs 2018 11:33


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen İnternet Üzerinden Yabancı Dil Öğretme (DynEd) projesinin ödül töreni Bursa Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencilere Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, çeşitli hediyeler ve başarı belgelerini takdim etti. Dülger, “İçinde bulunduğumu çağ bilgi çağıdır. Bilgiye ulaşmanın en önemli yolu da iletişim kurmaktır. Farklı toplumlarla iletişim kurmanın en temel özelliği de birçok dil bilmektir. Yabancı dil öğrenim konusunda bize sunulan bu DynEd programını kullanmalıyız. Öğrencilerimiz bu yazılım sayesinde istedikleri zaman istedikleri yerde İngilizce çalışabilmektedir. DynEd geleneksel imkanlara rağmen yüzde 30 oranında daha fazla İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bursa’da DynEd’e kayıtlı 305 bin öğrenci var. Bu öğrencilerinde yarısından fazlası aktif olarak bu programı kullandı. Önümüzdeki sene inşallah bu rekoru daha da yukarılara çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.


Öğrencilere gereken özeni ve gayreti gösteren herkese teşekkür eden Dülger, başarılarının ise artarak devam etmesini diledi.




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