Dzon Delarge küllerinden doğdu

Kongolu kanat oyuncusu, görev aldığı 3 maçta 3 gol kaydederek takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan yeşil-beyazlılarda, Kongolu futbolcu Dzon Delarge, takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki gol sayısını 3’e çıkaran Delarge, takımın en skorer ismi konumunda yer aldı.

41 resmi maçta 3 gol atmıştı

Geçen sezon Avusturya’nın Admira Wacker takımından kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor’da Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, yalnızca 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon ise ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçı dışında Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyen Delarge, 3 maçta 3 gol kaydederek geçen sezonki gol sayısını 4 haftada yakalamış oldu.