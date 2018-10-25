E-belediye uygulaması yeni yüzüyle hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin hızlı bir şekilde yapılması için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. vatandaşların belediye ile ilgili bilgi, belge, kayıt, sorgulama ve ödeme işlemlerini rahatlıkla yapabilecekleri ve 7 gün 24 saat şikâyet ve taleplerini belediyenin ilgili birimlerine anında iletip takip edebilecekleri e-belediye uygulaması yeni yüzüyle devreye girdi.

E-belediye uygulamasının tanıtımını Belediye Başkanı Alper Taban, başkanlık makamında yaptı. ebelediye.inegol.bel.tr adresinden bütün işlemleri birkaç dakika içinde yapmaya imkân veren uygulama hakkında konuşan Başkan Taban,“Günümüze uygun belediyecilik yapmamızın daha doğru olacağı aşikâr. Bizler, yeni nesil belediyecilik kavramı içerisinde vatandaşlarımızın en kolay, en güvenilir ve en hızlı hizmeti almalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız kurumumuzla olan akıllarına takılacak her sorunun cevabını e-belediye uygulamasında görebilecek. Artık teknolojik çağındayız. Buna uygun hareket etmek durumundayız” şeklinde konuştu.

7/24 kesintisiz ve aracısız hizmet olanağı sunacak e-belediye uygulaması hakkında açıklama yapan Alper Taban, “Bilişim çağında elektroniğin, yazılımların, dijital çağın ön plana çıktığı bir süreci yaşıyoruz ki artık bunlara gözümüzü, kulağımızı kapatmanın mümkün değil. Aynı zamanda bu dijital dönüşümün insanlara ve şehirlere sağladığı faydayı saymakla bitiremeyiz” şeklinde konuştu.

E-belediye uygulaması hakkında bilgi veren Taban, “Göreve geldiğimiz günde e-belediyecilik anlamında attığımız ciddi adımlar vardı. Bu sistem öncesinde e-belediye uygulamasıyla 10 civarında işlem yapabiliyorduk. Bu yeni uygulamayla birlikte 22'ye çıkarttık. Yani bu ne demek? Bunu ben daha çok bankalarda görüyorum. Vatandaşımız para yatırmak ve çekmek dışında kalan bütün işlemlerini internet ortamında yapabiliyor. Bizde bu konforu vatandaşlarımıza en güzel şekilde yaşatmak istiyoruz” dedi.