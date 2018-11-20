E-belediyeden emlâk beyanı yapılabilecek

E-belediye "inegol.bel.tr" adresinden belediye ile ilgili bilgi, belge, kayıt, sorgulama ve ödeme işlemleri rahatlıkla yapılabilecek. Artık vatandaşlar oturdukları yerden rahatlıkla emlâk beyanında bulunabilecek. Vatandaşlar, 7 gün 24 saat interaktif hizmet platformu sayesinde şikâyet ve taleplerini de belediyenin ilgili birimlerine anında iletip, takip işlemlerini izleyebileyebilecek. E-belediye kapsamında interaktif belediyecilik hizmetleri genişletilerek, 7 gün 24 saat belediye işlemlerine ait bildirim, borç, tahakkuk, tahsilat, evrak takip, bina birim değerleri, nikah sorgulama, nikâh başvurusu, bilgi edinme başvurusu, nöbetçi eczaneler, ÇTV, emlak, ilan reklâm beyan başvuruları, meclis ve encüman kararları, imzalı belge sorgulama gibi işlemlerin yanı sıra kredi kartı ile borçlar güvenli bir şekilde ödenebiliyor. Daha önce yapılan ödemelerin makbuzları da alınabiliyor.

İnegöl Belediyesi'ne verilen beyanların görülebildiği ve yeni beyan başvurularının da yapılabildiği e-belediye uygulamasında emlâk beyanı oluşturmanın başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, “Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden oturdukları yerden e-belediye inegol.bel.tr adresine girerek ara yüzde mevcut olan emlak beyanı oluştur ikonuna tuşladıklarında kolay bir şekilde emlâk beyanında bulunabilecekler” şeklinde konuştu.