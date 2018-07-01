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01 Temmuz 2018 11:50

Ebeveyn okulu açıldı

Medicana Bursa Hastanesi tarafından anne ve babalar için ebeveyn okulu açıldı.

Ebeveyn okulu açıldı

01 Temmuz 2018 11:50


Medicana Bursa Hastanesi ve Sur Yapı Marka AVM işbirliği ile içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan A’dan Z’ye bir eğitim programı başladı. Bebek ve çocuk gelişimine yönelik pek çok soru ebeveyn okulunda cevap bulacak. Alanında uzman doktorlar, çocukları psikolojik ve fiziksel olarak en doğru şekilde büyütmenin yollarını velilere aktaracak.


Çocuk gelişimi, sağlığı ve ebeveynlik ile ilgili konularda destek olmayı hedeflediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Didem Aras, "Bir anne babanın çocuk yetiştirirken hangi bilgiye ihtiyacı varsa onu burada öğrenebilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen bu okulumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Okula kayıt olmak isteyen kişiler açıldı. Hastanemize veya Sur Yapı Marka AVM’ye başvuruda bulunabilirler. Etkinlik takvimine de buradan ulaşabilirler” diye konuştu.


Bir yıl boyunca sürecek olan projede teknoloji bağımlılığı, çocuğun hayatında oyunun önemi, çocuklarda ağız ve diş sağlığı, çocuklarda okul kaygısı gebelikte doğru beslenme çocuklarda alt ıslatma problemi, çocuklarda disiplin gibi önemli konularda bilgiler verilecek.




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