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23 Haziran 2018 13:41

Ebeveyn Okulu açılıyor

Medicana Bursa Hastanesi, 30 Haziran’da açılacak ebeveyn okulu ile ailelerin yanında olmayı hedefliyor.

Ebeveyn Okulu açılıyor

23 Haziran 2018 13:41


Medicana Bursa Hastanesi ve Sur Yapı Marka AVM işbirliği ile anne babalar için içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan A’dan Z’ye bir eğitim programı başlıyor. Bebek ve çocuk gelişimine yönelik pek çok soru Ebeveyn Okulunda cevap bulacak. Alanında uzman doktorlar, çocukları psikolojik ve fiziksel olarak en doğru şekilde büyütmenin yollarını velilere aktaracak.


Çocuk gelişimi, sağlığı ve ebeveynlik ile ilgili konularda destek olmayı hedeflediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Ebeveyn okulu ailelerin tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezi yatırımlarından biri Sur Yapı Marka AVM ile böyle güzel bir proje içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz. 30 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’ta Sur Yapı AVM 1. katta yapılacak. Eğitim programının ilk günü okul öncesi çocuklarda beslenme ile ilgili merak edilenler cevaplandırılacak. Ardından ’Çocuklarda Yeme Sorunları’ ile ilgili konuda bilgilerini aileler ile paylaşacak’’ dedi.


Bir yıl boyunca sürecek olan projede teknoloji bağımlılığı, çocuğun hayatında oyunun önemi, çocuklarda ağız ve diş sağlığı, çocuklarda okul kaygısı gebelikte doğru beslenme çocuklarda alt ıslatma problemi, çocuklarda disiplin gibi önemli konularda bilgiler verilecek.




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