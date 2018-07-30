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30 Temmuz 2018 08:51

Ebeveyn okulunda konu teknoloji bağımlılığı

Medicana Bursa Hastanesi tarafından anne ve babalar için ebeveyn okulunun ikinci oturumunda teknoloji bağımlılığı ele alındı.

Ebeveyn okulunda konu teknoloji bağımlılığı

30 Temmuz 2018 08:51


Medicana Bursa Hastanesi ve Sur Yapı Marka AVM işbirliği ile içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan programın ikinci oturumu gerçekleşti. Programda Teknoloji bağımlılığı ile ilgili anne ve babalara bilgi veren Uzman klinik psikolog Ece Özçırak, ’’Özellikle 0-6 yaş döneminde okul öncesi dönemdeki çocukların teknoloji ile nasıl bir iletişim içerisinde olmaları gerekiyor? Ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar neler? Bizler onlara nasıl rol model olabiliriz? Teknoloji artık çağımızın kaçınılmaz bir gerçeği, çocukları tamamen uzak tutmaktansa onların sağlıklı bir şekilde kullanmaları ile ilgili destek olmalıyız" diye konuştu.


Bir yıl boyunca sürecek olan projede teknoloji bağımlılığı, çocuğun hayatında oyunun önemi, çocuklarda ağız ve diş sağlığı, çocuklarda okul kaygısı gebelikte doğru beslenme çocuklarda alt ıslatma problemi, çocuklarda disiplin gibi önemli konular ele alınacak.




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