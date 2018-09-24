Ebru sanatı sınırları aşıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin sanat ve meslekî eğitim alanındaki kursları sınırları aşıyor.

Bugüne kadar on binlere ulaşan vatandaşa birçok branşta kurs açan Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin bilhassa ebru, hat ve minyatür gibi geleneksel el sanatlarının yaşatılması için verdiği eğitimler yurt dışına ulaştı. Ebru sanatının inceliklerini öğrenmek için Azerbaycan ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen kursiyerlerin ilk adresi Mustafakemalpaşa oldu.

Azerbaycanlı Sevinç Aliyeva ve Almanya'da yaşayan gurbetçi Hakan Bayram, internet üzerinden ebru kursu aldıkları Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin usta öğreticisi Bekir Özsu'nun Taş Mektep'teki atölyesinde verdiği derslere katılarak eğitimlerini yerinde pekiştirdi.

Yurt dışından gelen kursiyerleri ziyaret eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin geleneksel sanatların yaygınlaşması için gösterdiği özel ilginin taçlandığını söyledi.

Sadi Kurtulan, “Uğur Böceği Kültür Merkezi kursiyerleri, çalışmalarını sergi ve festivallerle 9 yıldır halkımızla paylaşıyor. Bilhassa geleneksel sanatlarımızın, sınırlarımızı aşan bir boyutta tanıtılması bizler için çok değerli. Sanat toplumları birbirine yakınlaştırır. Almanya ve Azerbaycan'dan gelen kursiyerlerimiz bizim için birer kültür elçisidir. Ebru sanatının bu ülkelerde daha fazla tanıtılması onların yapacakları çalışmalar sayesinde olacaktır. Kursiyerlerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Azerbaycan'da gazetecilik yapan Sevinç Aliyeva ise izin günlerinde ve mesleğinden geri kalan zamanlarında kendisini ebru çalışmalarına adadığını belirtti.

Ebru sanatının Azerbaycan'da 12. yüzyıla kadar icra edildiğini fakat artık yaygın olarak yapılmadığını söyleyen Aliyeva; “Amacım bu geleneği yeniden gün yüzüne çıkarmak. Ebru sanatına 2 yıl önce internet üzerinden tanıştığım Bekir Özsu sayesinde ilgi duydum. Kendisinden dersler aldım. Türkiye'den malzemeleri alarak ebru yapmaya başladım. Eksik kaldığım yerler olduğunu fark edince soluğu burada aldım. Uğur Böceği bünyesinde yaklaşık 10 gündür kurs görüyorum. Azerbaycan'da hem bu sanatı öğretmek hem de kişisel sergiler açmak istiyorum” dedi.

El sanatlarına ilgi duyduğu için ebru çalışmalarına katıldığını dile getiren gurbetçi Hakan Bayram'da internet üzerinden başladığı eğitim çalışmaları sonucu yeteneklerini geliştirdiğini kaydetti.