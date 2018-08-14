Ebu İshak’ta metruk binalar yerle bir

Bir yandan alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’nın geleceğe sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan uygulamaya aldığı sosyal çalışmalarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. Bursa’nın göbeğinde, Şehreküstü bölgesinde bulunan ve madde bağımlılarının mekânı haline gelen binalar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ‘kamulaştırılarak’ teker teker yıkılıyor. Son olarak Ebu İshak Mahallesi’nde yer alan, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden, her türlü suça mekan olan metruk 12 bina, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, mahalle muhtarlığının talebi üzerine bu tür bir çalışmanın yapıldığı ifade edildi. Şehrin merkezinde bulunan metruk binaların her türlü suça zemin hazırladığı ve madde bağımlıların mekânı hâline geldiği vurgulanan açıklamada, benzer faaliyetlerin tavizsiz süreceği kaydedildi.