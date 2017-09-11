Edebali 296 haneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

Yıldırımlıları evlerinde ziyaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, 2017’de 296 haneye misafir oldu. Her hafta başka bir mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Edebali, “Anadolu’dan, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve bütün gönül coğrafyamızdan şehrimize gelen vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz kültür mozaiği toplum yapımızla önemli bir zenginliğe sahibiz. 750 bini aşkın nüfusuyla bu büyük ailenin ve dayanışma duygularını güçlendirmek adına hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, çalışmalarımızı paylaşıyoruz” dedi.

Yaşanabilir şehir Yıldırım hedefini mutlu insanlarla gerçekleşebileceğinin altını çizen Edebali, “Hemşehrilerimizin ayağına hizmet götüren ’Edebali ile el ele’ projemiz kapsamında ekiplerimiz 2017 yılının başından itibaren bugüne kadar 10 bin 348 haneyi ziyaret etti. Kendimize yönetim biçimi olarak ilke edindiğimiz ‘Katılımcı Belediyecilik’ anlayışıyla vatandaşlarımızdan elde edilen bilgi, talep ve öneriler doğrultusunda Yıldırım’ın tümünde yürütülecek hizmetlerin yol haritasını sağlıklı bir şekilde planlamaya devam ediyoruz. Mobil ekiplerimiz sayesinde de aksaklıklara anında müdahale ederek hemşehrilerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlıyoruz. Ayrıca ekiplerimiz belediye hizmetlerinin yanı sıra ilçemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaparak vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor" diye konuştu.

Hizmet önceliklerinin insan odaklı olduğunu da vurgulayan Başkan Edebali, “Gerek fiziki, gerek ise sosyal ve kültürel açıdan Yıldırım’ı yeniden ayağa kaldırırken, ortak akıl anlayış politikamız gereği görüşülmedik tek bir kişi bırakmıyoruz. İnsana dokunan hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirerek mutlu olmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.