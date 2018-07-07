Edebali Bursaspor yönetimini ağırladı

Bursaspor Yönetim Kurulu’nu ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Şehir dışına çıktığımızda Bursaspor’umuzun durumu ve başarısı hakkında gelen sorular ilk olarak muhatap olduğumuz konular oluyor. Türkiye’nin en çok üreten şehrindeyiz, Bursa potansiyeli yüksek olan bir şehir. Kültürel, tarihsel mirasları, turizm ve sanayi yatırımları bu kadar önemli olan bir şehirde ilk olarak Bursaspor konuşuluyor” dedi.

Şehrin en önemli marka değeri Bursaspor’un yönetiminde Ali Ay ve ekibinin önemli bir çaba ve fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Başkan Edebali, “Bursaspor’un yönetiminde gösterilen özverili yaklaşım, yerel yöneticiler olarak bizlerin iftihar ettiği ve gurur duyduğu bir çalışma. Önemli olan hedeflerimiz, önemli olan takımımızı camiamızın, şehrin sahiplenmesi. Başarı, camianın ve şehrin dinamiklerinin o takımın arkasında durmasıyla meydana geliyor. Bizlerin de hedefleri arasında şehrimizin tanıtımı var. Bu tanıtıma Bursaspor’da büyük katkı koyuyor. Dolayısıyla aynı sorumluluğu biz de hissediyoruz. Göreve geldiğimizde ilçemizde bulunan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ni incelediğimizde, yapılaşma koşullarını sağlayacak bir imar planı olmadığını gördük. O dönemki yönetimle görüşerek bir defa tesisleri mülkiyet olarak değerli hale getirmemiz gerektiğini ifade ettik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde imar planımızı değiştirdik. Tesislere değer katacak çalışmalar yaptık ve hepimizin hayali olan Bursaspor Lisesi’nin temelini hep birlikte attık. Akademik faaliyet sportif başarı yakalamada tartışılmaz bir gerçek haline geldi. Spor Lisesi Bursaspor’umuza büyük bir vizyon kazandıracak. Bursaspor’un başarısı şehrin, Bursalıların başarısıdır. Bu anlamda Başkanımız Ali Ay ve yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Bursaspor’un başarısı için desteğe devam edeceğiz.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin konuğu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Bursaspor’a değer katacak projelerin altına imza atmaktan geri durmayan ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’ye, camiamız adına gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyorum.Bursa’da çok güzel bir sinerji oluştu. Taraftarımız, iş adamlarımız ve şehir yöneticilerimiz bize güveniyorlar. Birlik ve bütünlük ruhuyla Bursaspor’umuzu beraber başarıya ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.